Haavisto Erdoganin ja Putinin tapaamisesta: "En usko, että tässä käydään mitään jälkipeliä Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysasiasta"

Turkki on Nato -maa, mutta millä evästyksillä...

Putin ja Erdogan - kaksi liittolaisdiktaattoria, että mitä tapaamisella takaa-ajetaan ellei koko läntisen Euroopan ahdinkotilanteeseen sopivia rasitteita. On nimittäin nähty ettei Turkki edusta läntisiä arvoja puhtaammillaan, ja saattaa siis toimia "selän takana" myyrämäisesti Putinin agenttina määrätyissä juonikuvioissa.

Yksi taitaa olla nyt tämä Ukrainan vilja, mutta mitä muuta ... siis sellaista josta Turkki hyötyisi...salaisesti ehkä.

Toinen saattaa liittyä Mustan Meren vesiliikenteeseen, ja

Kolmas tietysti Natoon, uusiin liittolaismaihin, mutta missä muodossa.

Ja sitten on se isoin eli Ukraina, Erdoganhan on avustanut maata TB 2 dronein, mutta millä ajatuksella, puhtaillako...?

No mene tiedä kun varmaa käsitystä herrojen takaa-ajatuksista ei ole , ja yllätyksiähän aivan varmasti on tulossa eikä varmaankaan positiivisessa mielessä.

