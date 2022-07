Turkulainen Tepcomp myi koko led-tuoteliiketoiminnan forssalaiselle DA-Groupille

Teknologiakonserni DA-Group on ostanut liiketoimintakauppana toukokuussa allekirjoitetulla sopimuksella turkulaiselta Tepcomp Oy:ltä led-tuoteliiketoiminnan. Kaupan kohde on led-valaisimien komponentit. DA-Groupin tytäryhtiö Controlled Oy on liiketoiminnan omistaja ja liiketoiminnan harjoittaja. Kaupan myötä konsernin palvelukseen siirtyy Tepcompin tuotekehitystiimi.

Tepcompin toimitusjohtaja Kaapo Liede kertoo yhtiön sopimusvalmistuksen tilauskannan kasvaneen huomattavasti ja päätös luopua valaistuskomponenttien tuotetarjonnasta ja -kehityksestä olleen strateginen päätös. Ydinliiketoimintaa kehitetään voimakkaammin toimimiseen teollisuuselektroniikan sopimusvalmistajana kerrotaan yhtiön tiedotteessa. Tepcomp jatkaa edelleen led-tuotteiden valmistajana.

Lue myös: Koronan puhallustesterihanke jäihin – kaikki oli valmiina turkulaisessa Tepcompissa, mutta CE-merkintä puuttuu

Tepcomp investoi 1,2 miljoonaa Turun tehtaaseen – loppuvuodesta nähdään jo valoa