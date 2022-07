Paraisilla on varastattu useita autoja viime viikkojen aikana. Poliisin mukaan viimeisin varkaus tapahtui menneenä viikonloppuna. Yhteensä heinäkuun aikana poliisille on tehty kuusi ilmoitusta varastetuista ajoneuvoista. Jokaisessa tapauksessa auto on varastettu kotipihasta, ja kaikki tapaukset ovat noin 10 kilometrin säteellä Paraisten keskustasta. Kaikki autot ovat lopulta löytyneet, ja poliisi tutkii tapauksia moottorikulkuneuvon käyttövarkauksina. Yhteistä tapauksille on se, että autot ovat olleet lukitsemattomia ja niiden avaimet ovat olleet auton sisällä. Åbo Underrättelser kertoo, että eräässä autossa oli ollut polttoainetta noin kahteensataan kilometriin, ja että auto palautettiin tankki tyhjänä.

Nyt poliisi kaipaa tunnistusapua näihin tekoihin mahdollisesti liittyvästä miehestä, jonka poliisi epäilee liittyvän tapauksiin. Tiedot voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai WhatsApp- tai tekstiviestillä numeroon 050 411 7655.

Poliisi neuvoo pitämään auton aina lukittuna myös omassa kotipihassa, ja että avaimia ei missään nimessä tule säilyttää auton lähettyvilläkään. Myöskään mitään varkaita kiinnostavaa omaisuutta ei kannata jättää esille.