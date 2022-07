Turun yliopiston tutkijat ovat kuvanneet seitsemän tieteelle uutta saniaislajia, jotka kasvavat trooppisen Amerikan sademetsissä. Monet lajeista löytyivät ekologisen tutkimuksen sivutuotteena, sillä sademetsien monimuotoisuus on edelleen niin huonosti tunnettu, että tutkijat törmäävät maastotöissä usein ennestään tuntemattomiin lajeihin.

Yliopiston Amazon-tutkimusryhmällä on pitkät perinteet tieteelle ennestään tuntemattomien lajien löytämisessä. Nyt ryhmän tutkijat ovat kuvanneet seitsemän uutta lajia trooppisia saniaisia – kuusi Danaea-suvusta ja yhden Dennstaedtia-suvusta, kerrotaan tiedotteessa.

– Kuvatut lajit eivät suinkaan ole pieniä tai huomaamattomia. Niiden korkeus vaihtelee 20 senttimetristä kahteen metriin, ja jotkut niistä ovat paikallisesti hyvin yleisiä, kertoo väitöskirjatutkija Janina Keskiniva.

Tutkijoiden kerätessä kasvinäytteitä he yleensä olettavat niiden edustavan jo kuvattuja lajeja. Näytteiden huolellinen vertailu voi kuitenkin paljastaa, että joukossa on uusia lajeja piilossa kaikkien nähtävissä.

Keskinivan mukaan suurin osa näytteistä, joita käytettiin uusien Danaea-lajien kuvaamisessa, oli kerätty jo vuosikymmeniä sitten. Jotkut jo 1800-luvulla.

– Nyt pystyimme yhdistämään kaiken herbaarioihin kertyneen tiedon tuoreisiin oivalluksiin, jotka perustuvat minun ja kollegojeni maastotutkimukseen, sanoo Keskiniva.

Yksi tutkijoiden kuvaamista Danaea-suvun saniaisista herätti professori Hanna Tuomiston huomion jo vuonna 1998, koska se peitti kilometrikaupalla metsänpohjaa Kolumbian Amazoniassa, jossa Tuomisto teki tuolloin maastotöitä usean kuukauden ajan.

– Alue on syrjäinen ja siellä on vain vähän ihmistoimintaa, joten tällä uudella lajilla menee luultavasti edelleen hyvin. Erästä toista nyt kuvatuista lajeista sen sijaan uhkaa jo sukupuutto, sillä metsäkato etenee huolestuttavasti sen esiintymisalueella Kolumbian rannikkosademetsissä, Tuomisto sanoo.

Tuomiston mukaan lajien selviytyminen riippuu niiden elinympäristöjen säilymisestä ja elonkirjon köyhtymisen estämiseksi on tärkeää suojella alueita, joilla on erilaisia elinympäristöjä ja erikoisia lajeja.

Turun yliopiston tutkija Gabriela Zuquim keräsi 15 vuotta sitten näytteen, jonka perusteella uusi Dennstaedtia-laji kuvattiin. Nyt Zuquim on kuvannut lajin tieteelle uutena yhdessä brasilialaisten tutkijoiden Túlio Penan ja Pedro Schwartzburdin kanssa, jotka selvittävät parhaillaan tämän saniaissuvun nimistöä ja lajien välisiä rajoja.

Amazonia on maailman suurin trooppinen sademetsäalue ja se sisältää suuren osan maailman biologisesta monimuotoisuudesta. Se on myös sitonut itseensä valtavat määrät hiiltä ja säätelee sadetta ja lämpötilaa sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti. Amazonian monimuotoisuuden suojelu on siis tärkeää koko planeetan hyvinvoinnille.