Pääministeri Johnson uskoo äänestäjiensä tukeen lukuisista ministerieroista huolimatta

Boris Johnson taistelee pysyäkseen pääministerinä, vaikka hänen kannatuksensa romahtamisesta kertovat lukuisat ministerierot, kertoo BBC. Tuoreimpana erostaan ilmoitti Walesin asioista vastaava ministeri Simon Hart keskiviikkoyönä paikallista aikaa. Hart on kertonut brittimedialle, että hänellä ei nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa. Yhteensä yli 40 ministeriä ja avustajaa on ilmoittanut erostaan keskiviikon aikana, kertoo muun muassa The Guardian.

Tiistaina valtiovarainministeri Rishi Sunak ja terveysministeri Sajid Javid erosivat tehtävistään. Molempien syynä oli epäluottamus pääministeri Johnsoniin.

BBC:n mukaan pääministeri Johnson päätti, iskuna kriitikkojaan kohtaan, erottaa asunto-ja kuntaministeri Michael Goven. Goven oli Johnsonin tärkeä liittolainen Brexit-kampanjan aikana, mutta myös hän oli kehottanut pääministeriä eroamaan.

Aiemmin keskiviikkona joukko kabinettiministereitä oli saapunut pääministerin virka-asuntoon Downing Street 10:een kehottaakseen Johnsonia eroamaan pääministerin tehtävästä. Brittimediat kertovat Johnsonin kieltäytyneen allekirjoittamasta erokirjettään. BBC:n mukaan Johnson on sanonut, että hänellä on äänestäjien ”kolossaalinen mandaatti jatkaa tehtävässään”