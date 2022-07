Europarlamentti kannattaa ydinvoiman ja maakaasun luokittelemista ympäristöystävällisiksi sijoituskohteiksi

JORI LIIMATAINEN

Arkistokuvassa Eurajoelle Olkiluotoon valmistunut OL3-ydinvoimala. Laitos on tällä hetkellä koekäyttövaiheessa. Sen kaupallisen käytön on määrä alkaa joulukuussa. Europarlamentin keskiviikkoinen päätös on olennaisen tärkeä ydinvoimainvestointien kannalta.