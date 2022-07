Oikeusministeriö tiedottaa nimittäneensä professori Tuomas Ojasen Suomen jäseneksi kansainväliseen Demokratiaa oikeusteitse -komissioon eli ns. Venetsian komissioon. Varajäseneksi nimitettiin professori Janne Salminen. Nelivuotinen toimikausi päättyy syksyllä 2026.

Vuonna 1990 perustettu Venetsian komissio on Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva riippumattomista asiantuntijoista koostuva komitea. Sen keskeisiin työvälineisiin kuuluvat lausunnot, joita se antaa joko jäsenmaiden tai Euroopan neuvoston instituutioiden pyynnöstä tai oma-aloitteisesti. Komissio antaa myös oikeudellista neuvontaa jäsenmaille niiden uudistaessa perustuslakejaan ja lainsäädäntöään sekä järjestää koulutusta ja seminaareja toimialansa kysymyksistä. Esimerkiksi Venetsian toimikunnan valmistelema "Rule of Law Checklist" on laajasti käytetty kuvaus oikeusvaltion elementeistä.

Komission jäsenille ei makseta erillistä palkkiota, vaan kyseessä on luottamustehtävä.

Professori Janne Salminen toimii Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa julkisoikeuden professorina sekä varadekaanina. Salminen on lisäksi valtiosääntö- ja eurooppaoikeuden dosentti Åbo Akademissa ja valtiosääntöoikeuden dosentti Helsingin yliopistossa.

Professori Tuomas Ojanen toimii Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valtiosääntöoikeuden professorina sekä eurooppaoikeuden dosenttina.