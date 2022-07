Turussa liikenteelle haittaa Uudenmaankadun viemäri- ja vesijohtotöistä yli kahden viikon ajan

Turussa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä Uudenmaankatu 5b:n kohdalla yli kahden viikon ajan. Työtä tehdään ajokaista kerrallaan, ja yksi ajokaista on aina suljettuna. Aluksi ajokaista on suljettuna keskustan ajosuuntaan ja sen jälkeen Kaarinan ajosuuntaan. Töiden arvioidaan valmistuvan 22. päivä heinäkuuta. Paikalla on liikenneopasteet, ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.