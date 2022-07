Avi: Kuusamon suurpetokeskus saa jatkaa, mutta ongelmat on korjattava elokuun loppuun mennessä

Aluehallintovirasto katsoo, ettei Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinten hyvinvointi ole enää tällä hetkellä välittömässä vaarassa, mutta havaitut epäkohdat on korjattava 31.8.2022 mennessä. Eläintarhalupaa ei peruta välittömästi. Aluehallintovirasto kertoo tekevänsä lopullisen ratkaisunsa luvan peruuttamista koskevassa asiassa asetetun määräajan jälkeen.

Aluehallintoviraston 29.6.2022 tekemällä tarkastuskäynnillä todettiin, että eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi on tehty parannuksia. Esimerkiksi Aina-karhu on siirretty asiallisiin pito-olosuhteisiin, tarhojen aitoja on korjattu ja tarhoihin on lisätty lainsäädännön vaatimusten mukaisia virikkeitä.

Aluehallintovirasto on katsonut, että Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n toiminnassa on edelleen epäkohtia, joiden korjaamiseen on nyt asetettu määräaika. Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n täytyy järjestää tarhalla oleville eläimille asianmukainen eläinlääkärin tekemä terveystarkastus, hankkia hoito sairaille eläimille, estää lähisukua olevien eläinten lisääntyminen keskenään sekä osoittaa osallistuvansa lajien suojelua koskevaan tietojen vaihtoon riittävällä tavalla.

Avi kertoo, ettei se tällä hetkellä kommentoi asiaa enempää.