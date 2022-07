Turkulaisravintola Kaskis sai Michelin-tähden – ensimmäinen Suomessa Helsingin ulkopuolella

Turkulaisravintola Kaskikselle jaettiin tänään Michelin-tähti. Saavutus on historiallinen, sillä Kaskis on Suomessa ensimmäinen ravintola Helsingin ulkopuolelta, joka on saanut tähden.

– Tämä merkitsee meille kaikkea, kommentoi ravintolaa pyörittävä Erik Mansikka häkeltyneenä lavalla.

Kaskis on perustettu 2014 ja on hyvin arvostettu ravintola. Se valikoitui aiemmin tänä vuonna Turun parhaaksi ravintolaksi.

Michelin-tähteä on ravintolalle odotettu, hartaasti. Se nousi muutamassa vuodessa Suomen arvostetuimpien ravintoloiden joukkoon. Vuonna 2016 Kaskis luopui à la carte -listasta ja siirtyi tarjoilemaan ainoastaan menuja.

Ravintolassa työskentelevä Christina Haukka valittiin vuoden sommelieriksi. Haukan rento ja samalla erittäin tarkkaavainen lähestyminen, kun hän esittelee tietojaan viineistä, teki vaikutuksen Michelinin tarkastajiin.

KaskiksenPohjoismaiden Michelin-tähdet julkistetaan paraikaa Stavangerissa Norjassa.

Lue myös: Turkulaisravintola Kaskiksen helpoilla vinkeillä katat juhlavasti kotona – ravintolan tunnelma syntyy yksityiskohdista, joissa näkyy myös keittiömestarin lasten kädenjälki