Kesäkuussa hukkui yhteensä 18 ihmistä koko Suomessa, selviää Suomen uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) median välityksellä kerätyistä tiedoista. Lounais-Suomessa hukkumistapauksia oli kolme.

Kesäkuussa hukkui tänä vuonna 12 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Hukkumisista kuusi tapahtui uidessa ja viisi vesiliikenteessä. Seitsemässä tapauksessa tapahtumien kulku ei ole tiedossa. Juhannuksen ajalle hukkumisista sijoittui viisi, liiton tiedotteessa kerrotaan.

Tammi-kesäkuun aikana Suomessa on hukkunut yhteensä 36 ihmistä, joka on 32 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tällöin hukkumistapauksia oli jopa 68 kappaletta.

Keskimäärin puolet Suomen hukkumistapaturmista ajoittuu kesäkuukausiin. Kesäkuussa tilastoissa korostuu uidessa ja vesiliikenteessä tapahtuvien hukkumisten määrä.

– Hukkuneiden määrä valitettavasti kasvaa, kun sää on suotuisa ja ihmisiä on paljon liikkeellä vesillä ja veden äärellä. Surullisinta on se, että hukkumiset ovat suurilta osin ennaltaehkäistävissä. Onnettomuus yllättää aina, joten paras keino varautumiseen on huomioida turvallisuusasiat jo ennen vesille lähtemistä, sanoo SUH:n viestintäasiantuntija Niko Nieminen tiedotteessa.

Hukkumisten lisäksi on sattunut paljon läheltä piti -tilanteita. Nieminen peräänkuuluttaa tervettä järkeä ja arviointikykyä.

– Oikea asenne luo turvaa. Puetaan pelastusliivit aina vesillä liikkuessa, päihtyneenä pysytään rannalla, arvioidaan oma uimataito ja toimintakyky realistisesti, uidaan aina kaverin kanssa ja rannan suuntaisesti sekä pysytään käden mitan päässä lapsista veden äärellä, hän jatkaa.

Vuosittain Suomessa hukkuu tapaturmaisesti 100–150 ihmistä. Hukkumisista noin puolet ovat sattuneet alkoholin vaikutuksen alaisena. Tyypillisesti hukkumiset tapahtuu tutuista sisävesistöissä, lähellä rantaa uinnin pulikoinnin, vedessä vilvoittelun, veteen putoamisen tai vesikulkuneuvolla liikkumisen yhteydessä.