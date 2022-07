Turun uudella yhteysjohtajalla Matti Niemellä on suuria suunnitelmia kaupungin tulevaisuudelle – "Tunnissa Turkuun ja kahdessa Tukholmaan"

Turun uudella yhteysjohtajalla Matti Niemellä on suuria suunnitelmia kaupungin tulevaisuudelle.

(Pääkaupunkiseudulta) Turkuun muuttanut Niemi aloitti työnsä yhteysjohtajana muutama viikko sitten.

Yhteysjohtajan pääasiallinen vastuu on Niemen mukaan koordinoida ja johtaa kaupungin edunvalvontaa. – Itselleni tuli jopa vähän yllätyksenä, miten iso kuormitus Turun seudulta syntyy yhä Itämereen ja Saaristomeren alueelle, Niemi toteaa.

Niemi tahtoo myös muuttaa ulkopuolisten käsitystä Turusta ja osoittaa, että kaupungissa on potentiaalia moneen.

– Iso osa työnkuvaa on kaupunkien välisen yhteistyön kehittäminen, Niemi jatkaa.

Kaupungin on Niemen mielestä tärkeää kehittyä jatkuvasti pysyäkseen kartalla.

Niemi toteaa esimerkiksi Tampereen nauttivan tällä hetkellä kaupungissa muutamia vuosia sitten tehdyistä rohkeista päätöksistä.



-Tällaista henkilöä Turun kaupunki olisi tarvinnut jo aiemmin!!!.



