Mynämäellä Joenperän sillan liikennekatko siirtyy myöhemmäksi

Mynämäen Karjalantiellä sijaitsevan Joenperän sillan kansirakenteiden uusimistöiden aiheuttama liikennekatko siirtyy tulevaisuuteen. Uudesta liikennekatkon ajankohdasta tiedotetaan aikataulujen tarkentuessa myöhemmin.

Sillan kansirakenteen uusimistyöt ja töiden aikainen liikennekatko piti alkaa maanantaina 4.heinäkuuta. Peitossa olleet siltarakenteet paljastuivat auki kaivettaessa erilaisiksi kuin korjaussuunnitelmissa oli oletettu.

Nykyinen Joenperän silta on teräsbetoninen laattasilta ja se on valmistunut 1937. Silta on peruskorjattu 1979. Sillan nykyinen huonokuntoinen kansi uusitaan sekä vanhat kiviset maatuet korjataan. Korjausten myötä sillan höytyleveys kasvaa 7,5 metriin

