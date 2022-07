Pajulintuja selvästi viime vuotta vähemmän, uhanalaista pohjansirkkua havaittu runsaasti

Lintuharrastajien tekemissä lintulaskennoissa on havaittu tänä kesänä erityisen paljon harmaapäätikkoja ja maailmanlaajuisesti uhanalaisia pohjansirkkuja. Vähissä on sen sijaan ollut pajulintu, joka on yleensä Suomen runsaslukuisin lintulaji. Erittäin uhanalaisen hömötiaisen taantuminen jatkuu, kertoo Birdlife Suomi tiedotteessaan.

Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Birdlifen koordinoimien laskentojen mukaan Suomessa pesii tänä kesänä erittäin runsaasti muun muassa käpy- ja harmaapäätikkoja, kottaraisia ja pohjansirkkuja. Harmaapäätikan pesimäkanta on moninkertaistunut 2000-luvulla ja saavutti tänä vuonna jälleen uuden huippulukeman.

Maailmanlaajuisesti uhanalainen pohjansirkku on toipumassa vuosikymmeniä kestäneestä taantumasta. Suomessa kanta on jopa kolminkertaistunut kahdessa vuodessa. Runsastumista ei ole kuitenkaan tapahtunut eteläisessä Suomessa, josta laji on 1990-luvun jälkeen lähes kadonnut.

Viime vuosikymmeninä suuresti runsastuneita sepelkyyhkyjä, mustarastaita ja pikkuvarpusia on laskennoissa havaittu tänäkin kesänä ennätyksellisen paljon. Kurkien määrä jatkaa kasvuaan Etelä-Suomessa.

Poikkeuksellisen vähän kuluvan kesän laskennoissa havaittiin Suomen runsaimpiin lintulajeihin kuuluvia punarintoja ja pajulintuja. Viime kesään verrattuna pajulintujen määrä väheni jopa yli kolmanneksella. Afrikassa talvehtivan pajulinnun niukkuus voi johtua epäsuotuisista säistä lajin päämuuttoaikaan toukokuun lopulla tai tappioista talvehtimisalueella.

Monen lintulajin huolestuttava taantuminen jatkuu. Erittäin uhanalaisia hömötiaisia havaittiin vain puolet kymmenen vuoden takaisesta määrästä. Myös harakan pesimäkanta on huvennut vuosikymmenessä lähes puoleen. Jyrkässä laskussa ovat myös esimerkiksi pensastaskun, lehtokertun ja punavarpusen pesimäkannat.

Suomen pesimälinnuston seuranta perustuu vapaaehtoisten lintuharrastajien ympäri maata tekemiin laskentoihin.