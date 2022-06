Vesiliikenteen turvaamiseksi Nauvon Högsarin lossiväylällä suoritetaan vuoden mittainen vesiliikennevalo- ja merkintäkokeilu. Viitat, liikennemerkit ja valopoijut asennetaan todennäköisesti 4. heinäkuuta alkavalla viikolla. Kokeilu tehdään sähkökäyttöistä, vaijerivetoista lossia varten, jonka vaijeri on lähellä vedenpintaa ja välillä vedenpinnan yläpuolella, Ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Vesiliikenteen turvallinen kulku lossiväylän yli varmistetaan ohjaamalla vesiliikenne käyttämään virallista kulkuväylää, jolle lisätään vesiliikenteen kulkua ohjaavat valo-opasteet.

Högsarin lossiväylän molemmille reunoille asennetaan 8 erikoismerkkiä osoittamaan lossin liikennöintialuetta. Lisäksi lossiväylää risteävälle Airisto–Nötö-väylälle asennetaan risteykseen liikennevalopoijut pysäyttämään risteävän väylän liikenne, kun lossi on liikkeessä. Väylän linjaus muuttuu myös hieman pohjoisemmaksi, väistämissääntöihin muutoksia ei kuitenkaan tule.

Liikennevalopoijuissa on punainen kiinteä valo lossin ollessa liikkeessä, muulloin poijussa ei ole valoa. Punaisen valon palaessa lossiväylän ylittäminen on kielletty lossin kulkusuunnassa sen etupuolelta. Lossissa on lisäksi keltaiset vilkkuvalot ja kulkusuuntaa osoittava valaistu vilkkuva nuoli silloin kun se on liikkeessä. Vesiliikenteen ennakkomerkit uusitaan ja valo-ohjauksesta ilmoitetaan lisäkilvin.

Sähkökäyttöisellä lossilla voidaan vähentää lossiliikenteestä aiheutuvia paikallisia hiilipäästöjä lähes kokonaan. Lisäksi energiakulut voi pienentyä jopa 50 prosenttia. Suomen Lauttaliikenne on testannut lossia yhdessä Ely-keskuksen kanssa vuodesta 2018 lähtien. Seuraavan vuosikymmenen kuluessa vaijerivetoiset lossit todennäköisesti yleistyvät Ely-keskuksen asettamien lauttaliikenteen ympäristövaatimusten kiristyessä.

Merkintäkokeilu tehdään tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen. Hankkeen tarkoituksena on arvioida mahdollisuudet käyttää ratkaisua laajemmin lossireiteillä, ja sen aikana on tarkoitus tuoda esiin turvallisuus-, tekniikka- ja käytettävyyshavaintoja ja kehitystarpeita.