Kallista bensaa tankataan liian vähän – työllistää meripelastajia entistä enemmän

Vapaaehtoisilla meripelastajilla on ollut alkukesän aikana polttoaineen loppumisesta johtuvia avustustehtäviä selvästi keskimääräistä enemmän.

Polttoaineen yllättävä loppuminen kesken venematkan on jo vuosia kuulunut vapaaehtoisille meripelastajille tulevien avunpyyntöjen syihin. Tänä kesänä polttoaineen loppumisesta johtuvia tehtäviä on ollut kuitenkin yli 10 prosenttia kaikista tehtävistä, kun aiemmin taso on ollut noin 5 prosenttia.

Suomen Meripelastusseuran mukaan polttoaineen määrästä ei kannata tinkiä, vaikka sen hinta onkin viime aikoina noussut merkittävästi.

– Polttoaineen loppuminen kesken matkan on täysin turha vaaran aiheuttaja. Tankissa on hyvä olla 30 prosenttia enemmän tavaraa kuin matkan kulutukseksi on arvioitu, koska matkaan voi tulla mutkia. Sääolot voivat muuttua tai joudutaan jostain syystä ajamaan nopeudella, jolla kulutus suurempi, sanoo Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg tiedotteessa.

Avun saapuminen voi vesillä kestää tunteja, ja siksi myös muu varautuminen kannattaa. Ennen lähtöä veneen moottorin ja varusteiden kunto on syytä tarkistaa, sekä pitää huoli, että puhelimessa ja muissa tarvittavissa laitteissa on riittävästi virtaa. Myös ruokaa ja juomaa on hyvä varata sopivasti mukaan odotettua pidemmänkin retken tarpeisiin.