Liedossa on parhaillaan menossa Vintalantiellä poliisioperaatio, jossa silminnäkijän mukaan on useita poliisipartioita läsnä. Poliisin tilannekeskuksen mukaan hälytys paikalle tuli noin kello 14.20. Partiot ovat kello 16 yhä paikalla, ja tehtävä on kesken.

– Tämä on sen laatuinen tehtävä, josta emme kerro tämän enempää, komisario Marko Luotonen kertoo Turun Sanomille.

Sivullisille ei ole ollut, eikä ole vaaraa, Luotonen vakuuttaa.