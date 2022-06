Turun yliopiston professorille kansainvälinen hammaslääketieteen palkinto

Turun yliopiston professori Timo Närhi on saanut hammaslääketieteellisen IADR-järjestön arvostetun tiedepalkinnon. International Association for Dental Research (IADR) on maailman suurin hammaslääketieteen järjestö.

Tutkijapalkinto myönnettiin keskiviikkona 22.6. uraa uurtavasta hammasprotetiikan ja implantologian tutkimustyöstä.

– IADR:n palkinto on hammaslääketieteen tutkijalle aina merkittävä huomionosoitus ja tällä palkinnolla on suuri merkitys myös koko tutkimusryhmällemme. Palkinto on osoitus siitä, että Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella tehtävää työtä arvostetaan kansainvälisessä tiedeyhteisössä, Närhi sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessaan Timo Närhi on keskittynyt erityisesti hammasimplantteihin liittyvään materiaalitutkimukseen ja gerodontologiaan.

Närhi työskentelee Turun yliopiston hammaslääketieteen laitoksella professorina ja toimii yliopistossa hammasprotetiikan ja purentafysiologian oppiaineen esihenkilönä.