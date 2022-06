Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta lahjoittavat Turun yliopistolle 300 000 euroa – haluavat tukea erityisesti ympäristön hyväksi tehtävää pitkäjänteistä tutkimusta

Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta osallistuvat Turun yliopiston vastinrahakampanjaan lahjoittamalla 300 000 euroa lääketieteelliselle koulutusalalle. Herlinille ja Kankaanrinnalle tärkeää on tiede, käytännön työ sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ekosysteemin hyväksi.

– Ihminen on saumattoman kytkeytynyt muuhun luontoon, ja näiden kytkösten näkyväksi tekeminen on elintärkeää riittävien ympäristötoimien aikaansaamiseksi, he sanovat Turun yliopiston tiedotteessa.

Turun yliopisto rehtori Jukka Kola kiittää Ilkka Herliniä ja Saara Kankaanrintaa lahjoituksesta. Herlin ja Kankaanrinta kertovat haluavansa tukea erityisesti pitkien sarjojen ja perustutkimusten toimintaedellytyksiä.

– Pitkät aikasarjat muodostavat merkittävän kansallisen tietovarannon. Laadukkaan aineiston kerääminen ja siitä huolehtiminen on kuitenkin vaativaa ja pitkäjänteistä työtä, jonka rahoitukseen ei ole olemassa instrumenttia. Hankerahoitus ohjautuu usein ns. uusille avauksille ja siksi aina uusille hankkeille, perustelevat Herlin ja Kankaanrinta.

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pekka Hänninen kertoo lahjoituksen varoja voitavan käyttää lääketieteellisellä koulutusalalla monitieteiseen ja laaja-alaiseen tutkimukseen esimerkiksi ympäristön ja perimän vaikutuksesta ihmisen kehitykseen ja terveyteen. Hänninen on erityisen iloinen perus- ja pitkittäistutkimuksessa tehtävän työn arvostamisesta.

– Pitkien aikasarjojen eräs etu on, että ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin voidaan löytää vastauksia, koska käytössä on jo aikaisemmin kerätty tieto. Tällaisia uusia alueita ovat lääketieteellisen tutkimuksen parissa esimerkiksi luontokadon tai pandemioiden terveysvaikutusten tutkiminen, joiden kohdalla vasta tapahtuman alkuhetkellä käynnistetty aineiston keruu on jo auttamatta myöhässä, Hänninen toteaa.

Kesäkuun loppuun jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen, jolloin lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään.