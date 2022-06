Varsinais-Suomessa vain yksittäisiä sinilevähavaintoja

Sinilevätilanne on pysynyt toistaiseksi rauhallisena ja ajankohtaan nähden tyypillisenä. Merialueilla Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vakioseurannassa on havaittu sinilevää vähäisiä määriä Saaristomerellä Kemiönsaaren suojaisimmilla vesialueilla. Sisävesissä on havaittu vakioseurannassa vähäisiä määriä sinilevää vain Kemiön Dragsfjärdenissä.

Tilanne voi kuitenkin huonontua nopeastikin lämpimän sään vuoksi. Sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot, kuten tuulisuus. Paikallinen sinilevätilanne voi muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa, minkä vuoksi esimerkiksi veden uintikelpoisuus tulee aina arvioida paikan päällä.

Ely-keskus muistuttaa, että vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnittää erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Herkille henkilöille oireita saattaa tulla pienemmistäkin levämääristä. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei tule käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä eikä se sovellu uimiseen. Lapsien ja lemmikkien päästämistä sinileväpitoiseen rantaveteen on syytä välttää, sillä lapset ja lemmikit voivat juoda sinileväpitoista vettä.

Sinileväkukinta näkyy aluksi vedessä vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Sinilevä voi kohota veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Rantaan kasautuessaan sinilevä saattaa muodostaa paksun kerroksen, joka kuivuessaan muuttuu sinivihreäksi. Sinilevä hajoaa vedessä kepillä koskettaessa hippusiksi, eikä levää jää roikkumaan rihmoina keppiin. Myös siitepöly voi muodostaa raitoja tai lauttoja veden pinnalle.