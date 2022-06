Antti Aarnio-Wihuri lahjoittaa puoli miljoonaa euroa Turun yliopiston varainhankintakampanjaan

Monialakonserni Wihuri Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja Antti Aarnio-Wihuri lahjoittaa Turun yliopiston varainhankintakampanjaan 500 000 euroa. Lahjoitus kohdentuu yleisesti yliopistolle.

Aarnio-Wihuri on Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kunniatohtori, ja hän on toiminut esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan koulutus- ja tutkimussäätiön varapuheenjohtajana.

Yliopiston tiedotteen mukaan Antti Aarnio-Wihuri lukee mielellään itse monenlaista tutkimuskirjallisuutta ja arvostaa yliopiston tekemää työtä.

– Turun yliopiston merkitys on suuri yhteiskunnan, alueen ja ihmisten hyvinvoinnille. Tuen mielelläni tätä tärkeää työtä, sanoo Antti Aarnio-Wihuri.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kiittää tiedotteessa lämpimästi Antti Aarnio-Wihuria lahjoituksesta.

– On hienoa, että tukijoihimme kuuluu merkittäviä, pitkän linjan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme kehittää toimintaamme. Yleisesti yliopistolle kohdennettuja lahjoituksia käytetään yliopiston kehittämishankkeisiin ja ne mahdollistavat myös uusia strategisia avauksia, joilla pystymme toteuttamaan yhä vaikuttavammin tehtäviämme kilpailukykyisen huippututkimuksen, korkeimman koulutuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla.

Antti Aarnio-Wihurin lahjoitus on suurin yksityislahjoitus, jonka Turun yliopisto on saanut käynnissä olevan vastinrahakampanjan aikana. Aarnio-Wihuri on osallistunut merkittävillä summilla Turun yliopiston varainhankintakampanjoihin myös aikaisemmilla vastinrahakausilla vuonna 2009 sekä yrityksensä kautta vuonna 2017.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.