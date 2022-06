Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee aurinkovoimapuiston rakentamista Perniön Melassuolle. Alueella on käynnistetty ympäristö- ja rakennustapaselvitykset.

Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa alueelle aurinkovoimapuisto, jonka teho on yhteensä noin 50 MW. Parhaimmillaan se voisi tuottaa sähköä 2 500 omakotitalon tarpeisiin. Suunniteltu hankealue on laajuudeltaan noin 60 hehtaaria, ja se sijaitsee Melassuon eteläosassa, pääosin Erveläntien eteläpuolella. Alueen omistaa Salon seurakunta.

Jos selvitykset osoittavat, että aurinkovoimapuisto voidaan toteuttaa, hankkeelle haetaan rakennuslupa ja tehdään lopullinen investointipäätös. Rakennustyöt alkavat aikaisintaan 2023–2024.