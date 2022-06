Salon kaupungin entiselle työntekijälle syyte törkeästä lahjuksen ottamisesta

Salon kaupunki tiedottaa, että sen entistä työntekijää vastaan on nostettu syyte törkeästä lahjuksen ottamisesta. Syyttäjä vaatii Salon tiedotteen mukaan valtiolle menetettäväksi lahjan arvoa eli yli 31 000 euroa. Käsittely asiassa alkoi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tänään keskiviikkona.

Rikosasia tuli ilmi konkurssiin menneen yhtiön erityisessä tarkastuksessa syksyn 2019 aikana. Nyt syytteen saaneen henkilön palvelussuhde päätettiin tuolloin.

Tapauksessa epäillään, että lahjonnalla on saatu aikaan tavaroiden kauppaa merkittävään ylihintaan. Salon kaupunki on laskenut, että ostojen arvosta on puolet ollut ylihintaa ja tämä on aiheuttanut kaupungille taloudellista vahinkoa.

Kun kaupunki selvitti vahingon määrää, ostoista laskettiin yksikköhinnat ja niitä verrattiin tämän tapauksen jälkeen Salolle tehtyjen hankintojen yksikköhintoihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Poliisin selvittämä Salon kaupungin varoista maksettu ostojen kokonaismäärä oli noin 147 000 euroa. Tästä ylihinnan määrä vaaditaan korvattavaksi viivästyskorkoineen.

Lahjonnan toinen puoli eli lahjan antaminen elinkeinotoiminnassa on tutkinnassa toisaalla. Rikosvyyhti on laajuudeltaan siltä osin alueellisesti laajempi.

Salon kaupunki ei aio nyt kommentoida asiaa tiedotettaan enempää.

Turun Sanomat on aiemmin uutisoinut samaisen yrityksen lahjontatapauksista muissa lounaissuomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa:

Valtakunnallisen korruption epäillään jatkuneen vuosikausia – virkamiehiä lahjottiin viihde-elektroniikalla, vastineeksi miljoonien kaupat

Naantalin ja Kaarinan työntekijöille lahjustuomiot – firma jakoi tilauksista kiitoslahjoja ympäri maata, virkamiehet tuomiolle

Huoltomiehiä houkuteltiin tilaamaan tuotteita kunnille televisioita vastaan – käräjäoikeus katsoi lahjonnaksi