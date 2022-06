Turun työttömyys kääntyi poikkeuksellisesti lievään nousuun toukokuussa: Katso luvut koko maakunnasta

TERESA NURMIOJA

Hoitoalan, kaupan, hotelli- ja ravintolasektorin työvoimapulasta on puhuttu paljon. Varsinais-Suomessa myös johtajien ja asiantuntijoiden avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Johdon avoimien tehtävien määrä on kasvanut 157 prosentilla viime vuodesta.