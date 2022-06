Yliopistonkadun kävelykadulle pari kuukautta sitten avautunut H Burger Lab on uudenlainen ravintolakonsepti, joka yhdistää katuruokaravintolan, Hesburgerin koekeittiön ja tuotekehityslaboratorion. Konseptin takana on Hesburgerin kanssa yhteistyötä tekevän Foody Allenin yrittäjä ja kokki Aki Wahlman.

Ravintolassa testataan erilaisia tuotteita, joita asiakkaat pääsevät arvioimaan. Tällaiset testiravintolat ovat Wahlmanin mukaan maailmalla tuttuja, mutta Suomessa vielä harvinaisia. Esimerkiksi Michelin-ravintoloilla on testikeittiöitä, joista osa on avoinna yleisölle.

– Nyt testauksessa on esimerkiksi kasvisranskikset. Aiemmin on testattu dippiä ja juustokastiketta. Osa on ilmaisia ja osa maksullisia. Testaus palvelee parhaimmassa tapauksessa myös Hesburgerin tuotekehitystä, Wahlman sanoo.

Yksi H Burger Labin erikoisuuksista ovat ravintolassa vierailevat kotimaiset katuruuan huippukokit. He luovat oman menunsa, joka on käytössä muutaman kuukauden ajan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ensimmäinen vierailija oli Teemu Laurell, joka on perustanut ravintoloita, kuten Holy Dønerin ja Shelterin, kirjoittanut ruokakirjoja ja voittanut Suomen Top Chef -kilpailun 2012.

Elokuussa vuorossa on vankan kasvisruokataustan omaava Linnea Vihonen, joka on toiminut muun muassa helsinkiläisen Yes Yes Yes -ravintolan keittiömestarina ja esiintynyt useissa ruoka-aiheisissa televisio-ohjelmissa. Alkuvuodesta keittiön ottaa hetkeksi haltuunsa Raisiosta kotoisin oleva huippukokki Anni Peräkylä, joka on ollut muun muassa kilpailemassa Suomen edustusjoukkueessa maailman arvostetuimmassa Bocuse d’Or -kokkikilpailussa.

– Ravintolassa vierailee vuoden aikana kolme, neljä huippukokkia. Näin turkulaiset pääsevät nauttimaan huippukokkien suunnittelemia annoksia. Kokit myös opettavat H Burger Labin henkilökuntaa ja heidän kehittämänsä reseptiikka jää ravintolan käyttöön. Jatkossa ravintolassa voidaan käyttää joitakin huippukokkien tuotteita tai tapaa tehdä ruokaa.

Ravintola toimii myös työssäoppimispaikkana Turun ammatti-instituutin kokkiopiskelijoille.

– H Burger Lab tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä huippukokkien ohjaamana. Harjoittelussa oppii paljon, kun opiskelijat ovat samalla viivalla muiden työntekijöiden kanssa ja pääsevät ottamaan vastuuta.

H Burger Lab tarjoaa kokeellista katuruokaa, jossa Amerikan herkut, Aasian katukeittiöt ja eurooppalaiset street food -klassikot yhdistyvät ainutlaatuiseksi ruokakokemukseksi.

Talon oman keittiömestarin Eemeli Harisen luomalla listalla on muun muassa burgereita, tacoja ja buneja. Kolmen kuukauden välein vaihtuvan peruslistan lisäksi tarjolla on yllätysannoksia.

Testattavaksi ja pöytäseurueen kesken jaettavaksi valikoitui chipotle burger, Holy Døner’s spicy pork wrap, pulled pork tacot, fish and chipsit sinappihapankerman kera, grillattua leipää ja paprikahummusta sekä jälkiruuaksi tuoreita munkkeja ja sitruunatuorejuustomoussea, banaanikakkua ja popcornjäätelöä sekä kookosriisivanukasta ja mangoa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Erilaisten annosten jakaminen on hyvä idea, etenkin kun listalla on runsaasti houkuttelevia vaihtoehtoja. Omiksi suosikeiksini nousivat turkulaisen Kosken leipomon perunasämpylään valmistettu savuinen chipotle burger, pulled pork tacot ja munkit raikkaan sitruunatuorejuustomoussen kera.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.