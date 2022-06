Asfaltinpaikkaustyöt haittaavat liikennettä eri puolilla Turkua maanantaista alkaen

Asfaltinpaikkaustyöt hidastavat liikennettä eri puolilla Turkua maanantaista alkaen. Maanantaina ja tiistaina töitä tehdään Skarppakullantiellä hautausmaan kohdalla, Ruissalon puistotiellä Kallanpääntien kohdalla ja Uudenmaantiellä Koivukadun kohdalla.

Maanantaina käynnistyy myös Kataraistentien asfaltointi Haritussa ja Koivulassa. Paikkaustöitä tehdään Eteläkaaren ja Haritun puistotien välillä heinäkuun 4. päivään saakka.

Kaikissa kohteissa on yksi ajokaista poissa käytöstä työmaiden kohdalla. Työmaiden päivittäinen työaika on aamuseitsemästä iltapäiväviiteen. Paikalla on liikenteenohjaajat ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.