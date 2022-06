VR:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Sheikki Laakso eroaa tehtävästään

Perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso tiedottaa eroavansa VR:n hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävästä. Syyksi hän ilmoittaa sen, ettei VR:n hallitus ole toistuvista pyynnöistä huolimatta antanut hallintoneuvostolle tietoja siitä, miksi toimitusjohtaja Lauri Sipponen irtisanottiin.

– Ylimielisyydessään (VR:n) hallitus on ilmeisesti unohtanut, että VR on valtionyhtiö, jonka omistajia ovat käytännössä Suomen kansalaiset, ja että poliittisesti valittujen henkilöiden tehtävänä on valvoa hallituksen toimintaa hallintoneuvoston kautta, Laakson tiedotteessa todetaan.

TS kysyi toukokuussa hallintoneuvoston kansanedustajajäseniltä, luottavatko he VR:n hallituksen puheenjohtajaan Kjell Forséniin. Tuolloin vain Rkp:n Anders Adlercreutz ilmoitti, ettei luottamus ollut horjunut.

