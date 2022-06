Turun yhteishaussa lukioihin oli tarjolla 1 167 aloituspaikkaa ja Turun ammatti-instituuttiin yhteensä 1 345 perustutkintojen aloituspaikkaa. Turun toisen asteen oppilaitokset olivat ensimmäisenä hakutoiveena yhteensä 2 785 nuorella.

Turun lukioiden yleislinjojen alin sisäänpääsykeskiarvo on 7,83 ja ylin 9,17.

Turun lukioiden sisäänpääsykeskiarvot (yleislinjat): Kerttulin lukio 9,17 Katedralskolan i Åbo 7,92 Luostarivuoren Lyseon lukio 7,83 Puolalanmäen lukion 8,67 Turun klassillinen lukio 7,92 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio (TSYK) 8,83 Näytä lisää

Ilman aloituspaikkaa jääneitä kehotetaan heti ottamaan yhteyttä oman peruskoulunsa opinto-ohjaajaan.

Aloituspaikan saaneiden pitää hyväksyä valintansa kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Turun lukioihin, ammatti-instituuttiin ja muihin oppilaitoksiin voi päästä varasijoilta opiskelemaan 19.8. asti. Lukiot kertovat mahdollisista vapaista paikoistaan omilla kanavillaan. Muista vapaista paikoista nuori saa tietoa Turun ammatti-instituutin verkkosivuilta sekä oman peruskoulunsa opinto-ohjaajalta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Peruskoulun opinto-ohjaajat auttavat ilman opiskelupaikkaa jääneitä oppivelvollisia nuoria sopivan koulutuksen löytämisessä. Turun ammatti-instituutista (TAI) voi tiedustella yhteishaussa vapaiksi jääneitä paikkoja tai jättää yhteydenottopyynnön Turun ammatti-instituutin verkkosivuilta löytyvällä lomakkeella. TAIn opinto-ohjaajat ovat elokuussa yhteydessä kaikkiin yhteystietonsa lomakkeella jättäneisiin nuoriin. Ohjausta ja neuvontaa saa myös TAIn Ohjaus- ja hakupalvelusta.

TUVA eli tutkintoon valmistava koulutus on tarkoitettu peruskoulun käyneille nuorille, joilla ei vielä ole toisen asteen koulutusta tai eivät ole käyneet muuta yksivuotista nivelvaiheen koulutusta. TUVAn tavoitteena on antaa valmiudet siirtyä ammatilliseen perustutkintoon tai lukiokoulutukseen. TUVA koostuu yhdistyneistä perusopetuksen lisäopetusta (10-luokka), lukioon valmistavasta koulutuksesta (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA). Opetus on maksutonta. Turussa TUVAa järjestää mm. Turun ammatti-instituutti ja Turun iltalukio.

Turun kaupungin Jäitkö ilman opiskelupaikkaa -sivustolta löytyy ajantasaista tietoa.