IL: Kultaranta-keskusteluissa tapahtui joukkoaltistuminen koronalle – altistuneiden joukossa myös presidentti Niinistö

Kultaranta-keskusteluissa mukana olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, minkä myötä tapahtumassa on sattunut joukkoaltistuminen. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on altistunut koronalle. Asiasta kertoo Iltalehti.

Niinistö isännöi Naantalissa presidentin kesäasunnolla järjestettyä tapahtumaa sunnuntaina ja maanantaina. Iltalehden tietojen mukaan tartunnan saanut henkilö on ollut läheisessä kontaktissa kymmenien tapahtumaan osallistuneiden ihmisten kanssa.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan sairastunut henkilö on ilmoittanut tartunnastaan kanslialle.

– Itse tapahtuman aikana kyseinen henkilö on ollut oireeton, kansliasta kerrotaan Iltalehdelle.

Kanslian mukaan tapahtuman terveysturvallisuuteen oli kiinnitetty erityistä huomiota. Kaikkia sairastuneen henkilön kanssa lähikontaktissa olleita henkilöitä on informoitu. Lisäksi kansliasta kerrotaan, että tasavallan presidentille on tehty useita testejä, eikä hänellä niiden mukaan ole koronatartuntaa.