Aasialaisia makuja Hämeenkadun varrella – "Tavoitteenamme on luoda Suomeen eettisempää ravintolakulttuuria"

Aasialaisen ruoan ja kasvislounaan ystävien kannattaa poiketa Hämeenkadun pieneen ja sympaattiseen VG Wokkiin.

Paikka sijaitsee yliopiston katveessa, Tyksin lähellä. Tarjolla on wokkeja, keittoja ja curryruokia. Lounasaikaan valikoima on sama kuin muulloinkin, mutta hinta edullisempi. Pyynnöstä saa myös gluteiinittoman tai allergiat huomioivan erityisannoksen.

– Teemme vietnamilaista ja thaimaalaista kasvis- ja vegaaniruokaa. Tofu- ja soijatuotteet vastaavat ravintoarvoiltaan lihaa, lisänä käytämme tuoreita kasviksia ja vihanneksia riisin tai nuudeleiden kera. Meiltä löytyy myös paljon wok-ruokia, kuten Do Xao, jossa on paljon kasviksia ja riisiä. Myös esimerkiksi vietnamilainen riisinuudelikeitto Pho ja Bun Bo -keitto ovat olleet todella suosittuja, yrittäjä Yen Vo kertoo.

Hämeenkadun VG Wok on osa turkulaista VG Wok -ketjua, joka on noussut pienestä perheyrityksestä varsinaiseksi ilmiöksi. Hämeenkadun piste on jo Turun viides VG Wok. Jokaisella VG Wokilla on oma yrittäjänsä, mutta brändi on yhteinen. Tärkeää on terveellisyys ja ekologisuus. Ateriat tehdään paikan päällä asiakkaan odottaessa.

Asiakaspaikkoja Hämeenkadulla on sisällä 16, terassilla kuusi. Asiakkaina käy niin opiskelijoita, vegaaneja ja kasvissyöjiä kuin työmatkallaan poikkeavia tai lapsiperheitäkin.

"Tunnen aina iloa, kun näen asiakkaan syövän kasvisruokaa" Yen Vo

– Meillä on paljon vakkariasiakkaita. Joskus kun näemme asiakkaan lähestyvän ovea, alamme jo tehdä ruokaa heille. Tunnen aina iloa, kun näen asiakkaan syövän kasvisruokaa. Tunnetta on vaikea kuvailla, se on jonkinlaista ihailua siitä, että ihmiset tilaavat kasvisruokaa, vaikka ravintoloita ja vaihtoehtoja on niin paljon, Vo sanoo.

Hämeenkadun VG Wok avasi ovensa tammikuussa 2020. Vo oli työskennellyt VG Wokissa vuodesta 2015, nuoresta asti. Oman ravintolan hän perusti VG Wokin Tomy Phamin innostamana.

– Ensin en ajatellut, että voisin perustaa omaa ravintolaa, mutta Tomy sanoi yhtenä päivänä ”Haluan että sinullakin on oma VG Wok -ravintola”, ja sain mahdollisuuden avata oman ravintolan, hän kertoo.

Myös into kasvisruokaan on syntynyt VG Wokissa työskentelyn myötä.

– Olen todella kiitollinen siitä, että Tomy on antanut mahdollisuuden tulla töihin nuorena ja ryhtyä ravintolayrittäjäksi. Hän on opettanut minulle paljon muutakin kuin kasvisruoan valmistamista: sekä ravintolan pyörittämistä että näkemään, että jos kasvisruokaa syödään tulevaisuudessa enemmän, se voi vaikuttaa meihin kaikkiin, yhteiskuntaan, ympäristöön, jopa maapalloon.

VG Wokin listalta löytyy erilaisia alkuruokia, yhdeksää erilaista wokkia, viidenlaista curryateriaa sekä erilaisia keittoja. Makua ruokaan tuovat myös talon omat kastikkeet, kuten chiliöljy, hoisin-kastike, porkkanapikkelssi.

– Pad Thai, thaimaalainen riisinuudeliruoka, on usein annos, jonka suosittelemme uusille asiakkaillemme. Ja jos halua päästä höyryävän keittokulhon ääreen, niin Pho-keittoa, vietnamilaista riisinuudelikeittoa, Vo sanoo.

Asiakkaiden suosikkiruokia ovat myös alkuruoat, kuten vietnamilainen goi-salaatti, patonkiasekä kevät- ja kesärullat.

Vierailupäivänä valitsin listalta paistetun kasviswokin riisillä. Annokseen kuului parsakaalia, kukkakaalia, porkkanaa, tofua, soijasuikaleita, papuja sekä riisiä höystettynä omalla kastikkeella. Kokonaisuus oli erittäin maistuva, kasvikset tuoreita ja annos runsas. Kokonaisuuden voi päättää kahvilla tai teellä.

Paikka on Hämeenkadun vilinästä huolimatta kivan rauhallinen. Halutessaan voi istua ikkunan ääreen maailman menoa katsomaan. Aterian voi noutaa myös mukaan.

Ravintolan tulevaisuuteen Vo katsoo luottavaisesti. Alue on vilkas ja potentiaalista asiakaskuntaa on paljon.

– Onneksi avasimme ravintolan täällä, olisipa meillä enemmän asiakaspaikkoja, jotta voisimme palvella asiakkaitamme vielä enemmän ja paremmin. Tavoitteenamme on luoda Suomeen eettisempää ravintolakulttuuria. Haluamme ottaa kantaa kasvissyönnin ja ruoan ekologisuuden puolesta.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.