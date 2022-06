Aloite: Helsingin junan pitää pysähtyä Paimiossa

Maakuntavaltuustossa tehtiin aloite Helsingin junan pysähtymiseksi Paimiossa. Perussuomalaisten maakuntavaltuustoryhmä perustelee aloitettaan sillä, että junan päätepysäkki on elokuun 15. päivän jälkeen Kupittaa päärautatieaseman sijaan. Silloin junan aikatauluun sopisi pysähtyminen Paimiossa.

Helsingin junan pääteasema Turussa on Kupittaan asema seuraavan kahden vuoden ajan Aurajoen ylittävän rautatiesillan rakentamisen vuoksi. Perussuomalaiset muistuttavat aloitteessaan, että samalla Helsinkiin matkaajien käytöstä poistuvat Turun rautatieaseman lähettyvillä olevat parkkipaikat.

– On tunnettua, että Kupittaan aseman seutu on niin täyteen rakennettu, että alueella on huutava pula edullisista parkkipaikoista jo alueella työssä käyvien vuoksi, aloitteessa perustellaan.

Perussuomalaiset näkevät, että maakunnan päättäjät ovat avainasemassa ja vastuussa siitä, että maakunnan asukkaille järjestyy edullinen ja mutkaton kulku aamulla Helsinkiin töihin ja illalla takaisin.

– Nykyisillä polttoaineen hinnoilla ei ole suurta järkeä ajaa junan perässä pitkiä matkoja kyytiin päästäkseen. Ilmastoystävällisyys pitäisi huomioida myös julkisen liikenteen liityntöjä suunniteltaessa, puolue perustelee aloitteessaan.