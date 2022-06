Selkämeren mysteeriaine ilmeisesti haihtunut meren pinnalta

Länsi-Suomen merivartiosto kertoo, että se on yhdessä Ruotsin rannikkovartioston kanssa selvittänyt toissapäivänä havaitun suurikokoisen päästön alkuperää. Aineesta on otettu useita näytteitä, jotka on toimitettu rikoslaboratorioon analysoitaviksi.

Merivartioston mukaan viimeiset havainnot kertovat, että mereen päässyt aine on mahdollisesti haihtunut ilmakehään. Näin ollen kiireellisiin torjuntatoimiin ei enää ole tarvetta.

Ainetta ja sen lähdettä ei toistaiseksi ole kyetty yksilöimään.