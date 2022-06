Kymmenet yritykset ovat tarjonneet veronkiertopalveluita Suomessa – sijoittajilta jäänyt perimättä 80 miljoonaa euroa vuodessa

Verohallinto kertoo löytäneensä valvonnassa jopa kymmeniä yrityksiä, jotka ovat erikoistuneet auttamaan sijoittajia veronkierrossa. Toiminta on ollut järjestelmällistä, ja sen seurauksena Suomessa on mahdollisesti jäänyt verottajan mukaan saamatta 80 miljoonan euron verran lähdeveroa vuodessa ajalla 2018–2021.

– Toiminta verojen kiertämiseksi on ollut hyvin ammattimaista ja järjestelmällistä: perustetaan yrityksiä, joiden liiketoimintamalli on lähdeveron kiertäminen. Perustajien joukossa on ollut niin suomalaisia kuin ulkomaalaisiakin henkilöitä. Meillä on käynnissä useita tarkastuksia ja niiden perusteella veroja määrätään maksuun todennäköisesti lisää, Verohallinnon riskivastaava Katja Pussila sanoo tiedotteessa.

Verohallinnon mukaan noin 700 miljoonaa osaketta vuosittain on mahdollisesti kaupattu sijoittajien välillä edestakaisin. Tarkoituksena on ollut lähdeverojen kiertäminen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Muiden maiden kanssa tehty tiivis yhteistyö ja tietojen vaihto on ollut tärkeässä roolissa valvonnassa, Pussila kertoo.

Muun muassa Tanskassa ja Saksassa valtiolta haettiin veronpalautuksia osakekaupoista eri puolilla maailmaa toimiville sijoittajille ja yhtiöille.

Osakkeilla oli oikeasti vain yksi omistaja, mutta osakkeita oli kierrätetty useilla omistajilla, jotta palautuksia saisi useampi samasta osakekaupasta.

– Valvonnassa olemme myös löytäneet Suomessa toimivia yhtiöitä, joiden tarkoituksena on ollut kiertää jonkun muun maan veroja, Pussila kertoo.

Verohallinnolla on edelleen käynnissä useita verotarkastuksia, ja on mahdollista, että uusiakin tapauksia tulee vielä ilmi.