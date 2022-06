Turun kauppatorin avajaisia juhlitaan syyskuussa viikon – uudelle pysyvälle esiintymislavalle nousevat vuosien varrelta tutut Turun Tähdet

Turun uuden Kauppatorin avajaisia juhlitaan viikon ajan lauantaina 17. syyskuuta alkaen. Luvassa on eri toimijoiden kanssa järjestettyä ohjelmaa joka päivälle.

Avajaisviikon pääjuhlassa lauantaina ohjelmassa on muun muassa viralliset avajaispuheet, sirkusta, klassista musiikkia ja erityisohjelmaa lapsille. Avajaiset huipentuvat Turun Tähden -suurkonserttiin. Turun Tähden -konsertti on yhdessä Aurajoen nuorkauppakamarin ja Auttamisesta arkea -hankkeen kanssa toteutettava konsertti, jossa esiintyvät vuosien aikana Turun Tähdiksi valitut tunnetut turkulaiset taiteilijat. Tulonsa avajaiskonserttiin ovat vahvistaneet jo Pepe Willberg, Tommi Läntinen ja Robin Packalen. Konsertin esiintyjäkaarti täydentyy kesän aikana.

Avajaisviikon ohjelma levittäytyy koko torin alueelle ja avajaisten etkoja sekä jatkoja vietetään myös ympäröivissä kauppakortteleissa. Kauppatorilla on oma esiintymislava, joka tulee pysyvästi Kauppiaskadun ja Yliopistonkadun kulmaan. Avajaisia varten torille tulee myös isompi ohjelmalava.

Ohjelmaa valmistellaan yhdessä torikauppiaiden kanssa niin, että torin monipuolinen anti pääsee esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmissa on Turun suurimpien vihannesten kilpailu, kokkeja tekemässä annoksia torikaupan antimista ja esimerkiksi lasten perunanveistelykilpailu. Ohjelmaa on myös Toriparkissa.

Turun päivänä 18. syyskuuta teemaksi Kauppatorille on valittu saaristoteema, ja torilla kuullaan Archipelago Sea Jazz -festivaalisarjan antia ja torilla tarjoillaan saaristolaistuotteita.

Avajaisviikon aikana järjestetään omaa ohjelmaa eri kohderyhmille kunakin päivänä. Maanantaina 19.9. on senioreiden päivä, tiistaina 20.9. järjestöjen päivä, keskiviikkona 21.9 liikunnan päivä, torstaina 22.9. on nuorten ja opiskelijoiden päivä ja perjantaina 23.9 on työpaikkojen toripäivä After work -teemalla. Lauantaina 24.9. vietetään vielä Ydinkeskustayhdistyksen korttelimarkkinoita.

Avajaisten ohjelma täydentyy koko ajan. Tämänhetkiseen ohjelmaan ja Kauppatorin valmistumiseen voi tutustua Kauppatorin verkkosivulla.

Kauppatori valmistuu aikataulussaan torin osalta avajaisiin mennessä. Toria ympäröivillä katualueilla tehdään töitä vielä avajaisviikon jälkeenkin.

Kauppatorin avajaisten yhteydessä elvytetään kahdeksan vuotta tauolla ollut Turun Tähden -hanke. Avajaisiltana lauantaina julkistetaan Veistämöntorin Walk of Fame -tähtiaukiolle neljä uutta tähteä.

Aurajoen Nuorkauppakamarin Turun Tähden -palkinto on tunnustus, joka myönnetään turkulaisuutta taiteen, viihteen, urheilun tai elinkeinoelämän saralla positiivisella tavalla tunnetuksi tehneelle henkilölle tai ryhmälle. Tämän vuoden neljä uutta tähteä nähdään paikalla myös avajaisissa.

Kaupunkilaiset pääsevät äänestämään uusia tähtien saajia kesän 2022 aikana. Turun Walk of Fame -tähtiaukio perustettiin vuonna 1996 ja tähtiä on valittu seitsemänä vuonna.

– Aurajoen Nuorkauppakamari sekä Turun kaupunki haluaa elvyttää kahdeksan vuotta tauolla olleen perinteisen tähtihankkeen. Jatkossa uusia tähtiä tulee loistamaan Turun katukuvassa vuosittain, hankkeen projektipäällikkö Janne Uoti sanoo.