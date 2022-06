Turussa ja sen lähikunnissa on kiinnitetty huomiota taivaalla lentäviin hävittäjiin. Turun Sanomien lukija hämmästeli Raision yllä kaartavia hävittäjiä, minkä lisäksi aihe on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Käynnissä on tämän vuoden toinen Ramstein Alloy -harjoitus, johon ilmavoimat osallistuu kahdella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä. Harjoitus käynnistyi maanantaina 6. kesäkuuta, ja se kestää torstaihin 9. kesäkuuta saakka. Ilmavoimien tiedotteen mukaan harjoituksen lentokierroksiin osallistuvat Karjalan lennoston Hornetit tukeutuvat kotitukikohtaansa Rissalaan ja Turun lentoasemalle. Harjoitus lennetään kansainvälisessä ilmatilassa Itämeren yllä sekä Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan ilmatilassa.

Ilmavoimat osallistuu myös BALTOPS 22 -harjoitukseen, niin ikään kahdella F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjällä. Harjoitus järjestetään Itämeren alueella 5.–17. kesäkuuta, ja hävittäjät tukeutuvat Turun lentoasemalle 6.–10. kesäkuuta. Lennot suuntautuvat maanantaista perjantaihin Turusta eteläiselle Itämerelle sekä Ruotsin rannikolla sijaitseville harjoitusalueille.

Harjoitukseen osallistuu myös Suomen Merivoimien sekä Merisotakoulun henkilöstöä.

Ramstein Alloy -harjoitus järjestetään kolme kertaa vuodessa. Harjoituksissa Naton jäsen- ja kumppanimaiden ilmavoimat harjoittelevat yhteistoimintaa Itämeren alueella. Suomen ilmavoimat osallistuu harjoitteluun kumppanimaan roolissa. Edellisen kerran ilmavoimat osallistui Ramstein Alloyhin tämän vuoden huhtikuussa.

BALTOPS on puolestaan vuosittainen harjoitus, johon Suomi on osallistunut 1990-luvulta lähtien. Tämän vuoden harjoituksen tavoitteena on kehittää Naton jäsen- ja kumppanimaiden yhteistoimintakykyä yhdistetyissä ilma- ja merioperaatioissa sekä amfibio-operaatioissa. Ilmavoimien osalta kansallisena tavoitteena on kehittää meri- ja ilmavoimien yhteistoimintaa sekä harjoittaa henkilöstöä toimimaan osana monikansallisia ilmaoperaatioita.