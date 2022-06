Tesylle paljon ilmoituksia hylätyistä lokinpoikasista – yleensä linnuilla ei kuitenkaan ole hätää

Turun eläinsuojeluyhdistys (Tesy) muistuttaa, että tähän aikaan vuodesta kaduilla tepastelevat hylätyn näköiset lokinpoikaset eivät ole avun tarpeessa, vaan ovat vain tutkimassa ympäristöään.

Lokit pesivät kaupungissa suurten rakennusten katoilla ja räystäskouruissa. Kesäauringon kuumentaessa katot paahtavan kuumiksi poikaset lähtevät liikeelle ja putoavat jalkakäytäville ja sisäpihoille. Emot puolustavat poikasiaan kirkumalla ja tekemällä valehyökkäyksiä. Emolinnut saattavat myös pommittaa poikasia lähestyviä ihmisiä ja koiria ulosteilla.

Emot ruokkivat poikasiaan pari kertaa vuorokauden aikana. Muun ajan poikaset tepastelevat kaduilla ja tutkivat ympäristöään. Saavutettuaan lentokyvyn ne lähtevät seuraamaan vanhempiaan ruoanhakuun.

Tesy muistuttaa, että kaikki linnut ja niiden pesät ovat rauhoitettuja toukokuun alusta heinäkuun loppuun.

– Eläinhoitolan väki ei voi käydä ”pelastamassa” emojensa hoidossa olevia lokinpoikasia, Tesy toteaa Facebook-päivityksessään.

Mikäli poikanen on sen hyvinvointia vaarantavassa paikassa, sen voi siirtää muutamia kymmeniä metrejä kauemmas turvallisempaan ympäristöön. Poikasta siirtäessä on huolehdittava, että emot näkevät missä poikanen on. Ulostepommituksen varalta voi olla hyvä suojautua esimerkiksi sateenvarjolla.