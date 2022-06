Lounasta vanhassa kansakoulussa – Tortinlinna on Tikkasten koti, yritys, intohimo ja ikuinen puuhamaa

Kesällä lounasta pääsee nauttimaan uusissa ja yllättävissä paikoissa. Lomalla kannattaakin ajella lähikulmia kauemmas maistelemaan uusia makuja. Puolen tunnin ajomatkan päässä Turun keskustasta sijaitsee Tortinlinna, joka nimestään huolimatta ei ole linna vaan vanha kansakoulu. Sen alakertaan avattu kahvila on avoinna viikonloppuisin, jolloin tarjolla on myös lounasta.

Tortinlinna on Pia ja Jami Tikkasen koti, yritys, intohimo ja ikuinen puuhamaa. He ostivat 1912 valmistuneen kansakoulukiinteistön aluksi asuinrakennukseksi vuonna 2015. Koulutoiminta päättyi rakennuksessa 1974 ja sen jälkeen siellä on toiminut muun muassa Turun kaupungin kurssikeskus. Edelliset asukkaat tekivät mittavan remontin ja muokkasivat rakennuksen kotikäyttöön sopivaksi.

Tikkaset ovat tehneet paikasta omannäköisen ja remontoineet kaiken omin käsin. Laitosmainen ilme on muuttunut tyylikkään kotoisaksi. Sisustukseen on haettu inspiraatiota niin skandinaavisesta tyylistä, Meksikosta kuin vanhoista esineistä ja kalusteista. Vuosien varrella umpeenkasvaneesta pihasta on muotoutunut kaunis puutarha istutuksineen sekä terassi- ja istuinalueineen.

– Olemme aiemmin tehneet pieniä remontteja, mutta täällä on päässyt opettelemaan ja tekemään kaikenlaista. Paikan kunnostaminen on vaatinut aikaa ja valtavasti työtä, mutta tykkäämme siitä, että on puuhaa ja saamme käyttää luovuuttamme, pariskunta sanoo.

"Rakastan erilaisia ruokakulttuureja ja haen vaikutteita eri maiden keittiöistä." Pia Tikkanen

Osa rakennuksesta on kunnostettu kodiksi ja osa yritystoiminnalle. Tikkasilla oli haave yritystoiminnasta, ja kaksi vuotta sitten maaliskuussa he avasivat Tortinlinnan kokous- ja juhlatilat asiakkaille. Ajoitus oli huono, sillä koronapandemian rajoitukset sulkivat yhteiskunnan ja Tortinlinnan ovet.

– Jotain oli keksittävä tilalle. Viime kesänä avasimme pop up -kahvilan, joka on avoinna viikonloppuisin. Nyt kokous- ja juhlatilojen kysyntä on taas kasvussa ja ihmiset ovat löytäneet meidät, Pia Tikkanen sanoo.

Tortinlinnan kahvilassa on lauantaisin ja sunnuntaisin tarjolla lounasta. Pia on kouluttautunut ihan muulle alalle, mutta hän on aina rakastanut ruuanlaittoa. Hän suunnittelee ja valmistaa Tortinlinnan lounaat sekä vitriinissä myynnissä olevat kakut, piirakat, saaristoleivät ja täytetyt patongit.

– Käytän mahdollisimman paljon puhtaita ja tuoreita makuja sekä lähituottajien raaka-aineita, kuten Järvenjoen tilan ja Paattisilla sijaitsevien Inkisen ja Ekmanin tilojen tuotteita. Olen ylpeä siitä, että saan tehdä ruokaa aidosta lähiruuasta, Pia Tikkanen iloitsee.

Lounaaksi on useimmiten simppeliä ruokaa, kuten keittoa tai pastaa. Vierailupäivänä tarjolla oli meksikolaishenkistä kana-taco-keittoa ja vegaanista munakoiso-mustapapu- tacokeittoa. Se on ollut yksi asiakkaiden suosikeista, jota on toivottu lounaslistalle. Keitossa oli ihanasti täytteitä ja chilistä potkua. Kulhollinen dipattavia maissilastuja, cheddarjuustoa ja korianteria toimi hyvin keiton lisukkeena.

– Rakastan erilaisia ruokakulttuureja ja haen vaikutteita eri maiden keittiöistä. Mietin erilaisia makuyhdistelmiä ja omia mieltymyksiä. Tykkään kokeilla ja vaihtaa valikoimaa, jotta vakiokävijätkin saavat uusia makuja.

Vitriinissä oli vierailupäivänä tarjolla suklaakakkua, ananaksella maustettua aurinkokakkua, banaanibanoffeeta sekä saaristolaisleipää ja patonkeja. Testattavaksi päätyi kahvila-asiakkaiden suosikki eli gluteeniton ja vegaaninen banaanibanoffee, mikä oli niin taivaallisen hyvää, etten yhtään ihmettele sen suosiota.

Lounaan ja muut herkut voi nauttia paikan päällä tai noutaa mukaan. Tortinlinna on loistava pysähdyspaikka ohikulkijoille ja läheiselle Kurjenrahkan kansallispuistoon menijöille. Tuoreet retkieväätkin löytyvät läheltä, jos omat ovat unohtuneet.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.