Turun WTC:n johtoon Heidi Saaristo

Heidi Saaristo on palkattu vetäjäksi Turun World Trade Centeriin, jossa pohditaan uusia keinoja tukea yrityksiä viennin aloittamisessa ja kasvattamisessa.

– Pilotoimme viime ja tämän vuoden aikana International Scaler -toimintaa, jossa tietyn toimialan yritykset työskentelevät kansainvälistymisen eteen yhdessä. Tässä mielessä toiminta muistuttaa menneisyydestä tuttua vientirengas-toimintaa, mutta nyt käytössä ovat 2020-luvun keinot, Saaristo sanoo tiedotteessa.

Kokeilussa on mukana 12 yritystä. Ideana on etsiä kokonaan uusia tapoja lähteä kansainvälisille markkinoille.

– Meillä on alueen kärkialoilla valtavasti energiaa ja innovatiivisuutta ja isoja osaamisen keskittymiä. Lisäksi on kuitenkin paljon uusia yrityksiä, joilla on halua kasvaa ja kansainvälistyä. Nämä on tärkeää pitää myös mielessä ja tukea kasvua, Saaristo sanoo.

Saaristo on tiedotteen mukaan juuriltaan varsinaissuomalainen, vaikka onkin asunut pitkään myös ulkomailla.

– Olen koko urani työskennellyt kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen parissa esimerkiksi vakuutus- ja koulutusaloilla sekä markkinoinnissa.

WTC Turun taustalla ovat Turun Kauppakamari, Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Turku Science Park.