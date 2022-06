Pidätkö kesälomaa?

"Pidämme lomaa heinäkuussa. Tarkoitus on ensin kierrellä Suomea ja sen jälkeen mennä Madeiralle viikoksi."

Joni Kulmala ja Jonna Lindholm,

Turku

"Minulla loma alkoi jo toukokuun puolella ja jatkuu heinäkuulle. Meillä on asuntokaupat tulossa, joten aikaa menee sen järjestelyissä ja remontoinnissa."

Eetu Pynnönen,

Tampere

"Pidän lomaa pieninä palasina, tarkoitus on pitää jokaisen kuukauden alussa aina vähän lomaa. Tämä on nyt yksi lomareissu kun tulimme Tampereelta Turkuun käymään, ja muuten on tarkoitus ainakin mökkeillä."

Henna Vanhakylä,

Tampere

"Lomani alkaa juhannuksesta ja jatkuu elokuun alkuun saakka. Tarkoitus on olla lähes koko kesä mökillä."

Janne Juusola,

Turku