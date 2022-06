Syyttäjä luki lehtijutun sarjanäpistelystä ja huolestui – "Viranomaiset ovat epäonnistuneet, jos rikosilmoituksia ei enää tehdä"

LENNART HOLMBERG

Aluesyyttäjä Heikki Stenius toteaa, että kauppiaiden tuska on tiedossa myös syyttäjälaitoksella, jossa on huomattu samojen tekjöiden tulevan näpistelyrikoksissa usein vastaan. - Emme me ilkeyttämme ratko tapauksia oikeustajun vastaisesti.