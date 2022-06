Pro ilmoitti viidennestä lakosta ict-alalle, sovittelu jatkuu ensi viikolla

Ammattiliitto Pro antoi Paltalle sunnuntaina jo viidennen ict-alan toimihenkilöitä koskevan työtaisteluilmoituksen. Uuden ilmoituksen mukaan seuraava lakko alkaa aiemmin ilmoitetun perään 20.kesäkuuta ja päättyy viimeistään 3.heinäkuuta.

Pron lakko alalla on nyt kestänyt kuusi viikkoa. Sovintoa työriitaan on yritetty löytää jo useampaan kertaan valtakunnansovittelijan toimiston johdolla. Pro on hylännyt jo tehdyt kaksi sovintoesitystä, joissa työnantajapuoli olisi merkittävästi ollut valmis tulemaan vastaan.

Seuraavan kerran valtakunnansovittelija on kutsunut osapuolet koolle maanantaina 6.kesäkuuta.

– Pron ensisijainen tavoite on saada alalle ostovoimaa tukeva sopimus ja lopettaa lakot, jotka hankaloittavat kaikkien arkea, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.

Ict-alan työtaistelulla on monia vaikutuksia kansalaisille ja yrityksille. Lakko on esimerkiksi siirtänyt käytössä olevien ict-alan palveluiden muutostöitä ja uusien palveluiden käyttöönottoa syksyyn.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Monien yritysten puhelinasiakaspalvelu on hankaloitunut, niissä on ruuhkia ja yhteydenottolomakkeita on suljettu. Lakon aikana valmistuneisiin kerrostaloihin ei ole saatu kytkettyä laajakaistoja ja muissakin muutoissa laajakastojen asennukset ovat viivästyneet viikkoja.

– Prolla ei kuluneina viikkoina ole ollut halua löytää ratkaisua alan työehtoja koskevaan kiistaan. Surullista kyllä, toistuvat lakkoilmoitukset vaikuttavat olevan ainoa malli Pron keinovalikoimassa kiistan ratkaisemiseksi, siitä taas osoituksena tämänpäiväinen työtaisteluilmoitus, Paltan työmarkkinajohtaja Minna Ääri toteaa.