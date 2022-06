Turussa tehdään ensi viikollakin tietöitä – varaudu työmaihin näissä paikoissa

Ensi viikolla Turussa tehdään asfaltinpaikkaustöitä Suokallionkadulla ja Nousiaistenkadulla. Työ kestää maanantaista 6. kesäkuuta perjantaihin 10. kesäkuuta saakka. Päivittäinen työaika kohteissa on kello 7.00–17.00. Yksi ajokaista on pois käytöstä molempien työmaiden kohdalla. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa, ja paikalla on liikenteenohjaus.

Suokallionkadulla paikkaustöitä tehdään Moisiontien ja Suokankaankadun välillä, ja Nousiaistenkadulla taas Moisiontien ja Mietoistenkujan välillä.

Maanantain 6. kesäkuuta ja torstain 9. kesäkuuta välisenä aikana Brahenkadulla tehdään kaapelityö. Kaapelityö kaventaa ajokaistaa Brahenkadulla Sibeliuksenkadun ja Tuureporinkadun välillä. Työn on arvioitu valmistuvan torstain iltapäivään mennessä. Paikalla on liikenneopasteet.

Hurtinkadulla ja Kutomonkadulla taas aloitetaan kiveystyöt. Hurtinkadulla jalkakäytävän parannustyö kestää maanantaista 6. kesäkuuta 22. heinäkuuta asti, ja Kutomonkadulla tiistaista 7. kesäkuuta 8. heinäkuuta saakka. Työt kaventavat ajokaistaa ja jalkakäytävää Hurtinkadulla sekä Kutomonkatu 3:n kohdalla. Päivittäinen työaika on molemmissa kohteissa kello 7.00–19.00. Paikalla on liikenneopasteet.