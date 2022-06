Vast: Sota on rankka laji

Eikö W. Palmulle ole vieläkään selvinnyt, kuka Suomen ja Ruotsin Natoon ajoi? Pres. Niinistön sanoilla, look at the mirror, eli katsokaa peiliin. 50-vuoden kuluttua vanhusten ajokortti uusinnassakin tullaan kysymään, kuka ja mikä maa Suomen Natoon ajoi.