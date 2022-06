Nuoret aikuiset löysivät kesämökkeilyn uudestaan – "Tosielämän mökeillä ei ole viimeisen päälle laitettuja terassialueita tai pihoja"

HANNA LEPPŠNEN

Suomalaiset viihtyvät hyvin kesämökeillään, jotka tarjoavat heille omaa rauhaa ja vapautta. Suomessa on puoli miljoonaa kesämökkiä, joista suurin osa on rakennettu 1970-luvulla. Sen jälkeen mökkien rakentaminen on vähentynyt tasaisesti.