Turku Energian myymän kaukolämmön hinta säilyy kesäkauden eli kesä-elokuun ajan viime vuoden tasolla, mutta syksyn ja talven hintoihin on tulossa korotuksia. Syyksi Turku Energia nimeää kaukolämmön tuotantoon käytettävien polttoaineiden, kuten biomassan, kivihiilen, öljyn sekä sähkön hintojen nousun. Hinnankorotusten taso täsmentyy elokuussa.

– Kaukolämpömme hintakehitys on ollut viime vuosina laskeva ja on valitettavaa, että maailmantilanne on tuonut nyt korotuspaineita hinnan nostamiseksi. Tässä maailmantilanteessa huoltovarmuusroolimme ja varautumisemme korostuu. Tärkein tehtävämme on toimittaa asiakkaillemme toimitusvarmaa ja häiriötöntä lämpöä, Turku Energian Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen sanoo tiedotteessa.