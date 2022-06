Venäjä murentaa Raision tieremontilta pohjaa: ministeri Harakka kommentoi nyt E18-tien rahoituksen kohtaloa

Venäjän sotiminen ulottuu siis Varsinais-Suomeen, uusi syy

Sikäli mikäli rahoitusongelmat jo ennakkoon ovat ylittymässä kohtuuttomiksi on realistinen arvio että pääkaupunkialueen eli Kehä III edelleen parantamisiin löytynee rahoitusta, Varsinais-Suomi jää odotustilaan, Raision osalta ehkä lopullisesti. Näin on käynyt mm. Tampereen Vt9 keskikaide vaatimukselle liittymineen välille Lieto -Aura.

Hyvä ja maaseudun kannalta arvokas tieyhteys Salo - Halikko - Tarvasjoki - Aura - Mynämäki sekin hyllytettiin ja miksi, muka Mynämäen maakistojen takia.

Rataverkoston parannushankkeet, mikä on arvio kohtuullisuudesta, että 1800-luvun lopulla kyettiin perusverkko rakentamaan, Turkuunkin, ja nyt teknisten välineitten tehokkuus ym. tekijät rakennushankkeisiin ei riittäisi kaikki kun on liian hintavaa. Turku on jäämässä kehityksen junasta.

