Kauppatorin työmaajohtajaa harmittaa kultajuhlien äityminen ilkivallaksi, kustannukset voivat nousta jopa sataan tuhanteen

Kyllä se tästä vielä' pahenee

Sehän on sillä tavalla, että kuten aikaisemman uutisen kommenteissa todettiin, syyllinen tässäkin tapauksessa on vahinkoa kärsinyt. Rakennustelineet ja tikkaat olivat työmaalla ja niin kultajuhlijoille tuli ylivoimainen kiusaus hiukan kiipeillä, että nähtäisiin, kuinka hauskaa kaikilla on. Mikä on ilkivaltaa. Eikö sellaisena yleisesti pidetä jonkun yksityisen tai julkisen omaisuuden vahingoittamista, niin kuin esimerkiksi. Minä todella toivon, että suomalaisten menestys maailmalla eri kilpailuissa loppui tähän. Siinä on jo tarponeeksi nielemistä, kun urheilijat käyttävät lippuamme hikiliinanaan ja räkäriepunaan. Fanien sikailut lipun kanssa ovat sitten vielä oma lukunsa. Helsingin kauppatorin koristeena oleva Manta ei kovin monia mestaruuksia kestä. Ja miten lienee nuo Turun torin paviljongit. Otettiinko suunnittelussa huomioon mahdollisuus, että Suomi tai Tepsi voittaa mestaruuden, jolloin katolle kipuaa kymmeniä ihmisiä mellastamaan. Jos seuraavan mestaruuden jälkeen tuo räystäs putoaa ja ihmiset loukkaantuvat, vaaditaanko rakennuksen omistajalta korvausta. Minä kyllä ymmärrän hauskanpidon. On minulla sellaisesta kokemusta. Kerran eräänä vappuna heilutin huiskaa oikein riehakkaasti ja minulla oli vappunenä.

