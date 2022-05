Tämä on vaan vuoren huippu

OAJ katselee asioita rajoittuneesti värjättyjen ideologisten lasien läpi ja kääntyilee tuuliviirin tavoin yleisen mielipiteen mieliksi. Järjestöä ei aikuisen oikeasti kiinnosta "vähäosaisten" jäsentensä edunvalvonta. Liisa A. kohtalo on valitettavasti todellisuutta suurelle joukolle "ope parkoja". OAJ on vauhtisokea omassa harhaisessa erinomaisuudessaan kun he juhlapuheissa väittävät edistävänsä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksyntää. Tosiasiat viestii kuitenkin toista. OAJ on tuomittu syrjinnästä kun he 2019 heivasivat opetusalan messuilta jo hyväksytyn osallistujan tekaistuin valheellisin perustein pois. OAJ syrjivä puuhastelu Educa messuilla näkyi jäsenkatona kun itseään kunnioittavat OAJn jäsenet erosivat sankoin joukoin ahdasmielisestä pienen joukon ohjastamasta järjestöstä. Näinkö meillä "edistetään" kansakunnan tulevaisuuden hyvinvoinnin varmistavien opettajien työtä??

