Nuoremmilla kuntatyöntekijöillä on jo enemmän sairauspoissaoloja kuin yli 50-vuotiailla

Työterveyslaitoksen teettämän Kunta10-tutkimuksesta selviää, että alle 30-vuotiailla kuntatyöntekijöillä sairauspoissaolojen määrät ovat kasvaneet vuosina 2020 ja 2021.

Nyt nuoremmilla työntekijöillä on jo enemmän sairaspoissaolopäiviä kuin yli 50-vuotiailla. Sairaspoissaolojen määrät ovat kuitenkin Koronavuosina pysyneet samoissa lukemissa kuin ennen koronaa vuonna 2019.

Kuntatyöntekijöiden sairaudesta johtuvia poissaolopäiviä oli keskimäärin 16,7. Nuorilla keskiarvo oli 17,7.

Työterveyslaitoksen vanhemman tutkijan Jenni Ervastin mukaan tulokset aiheuttavat huolta nuorista työntekijöistä.

– On kuitenkin vaikeaa erottaa iän ja ammatin vaikutuksia toisistaan. Nuoret työntekijät työskentelevät usein lähityössä ja ammateissa, joissa sairauspoissaoloja on paljon ja joissa myös esimerkiksi korona-altistus on todennäköisempää, Ervasti kertoo Työterveyslaitoksen tiedotteessa.

Tutkimuksesta löytyy myös myönteisenä puolena, että päivääkään pois sairauden takia olleiden määrä kasvoi. Nolla päivää sairastaneiden työntekijöiden osuus vuonna 2019 oli 23,5%, mutta 2021 se oli 29,4%.

Ervasti arvelee, että syynä on etätyön lisääntyminen. Etätöitä on hänen mukaansa ehkä pulikuntoisena tai lieväoireisena, kun kyseisessä tilanteessa lähityössä tilanne olisi saattanut vaatia poissaolon.

Koronavuodet ovat vaikuttaneet eri tavoin eri ammattiryhmiä. Hoitoalan ammattiryhmissä sairauspoissaolot lisääntyivät selvästi.

Sairauspoissaolojen kärjessä vuonna 2021 oli hoitoalat ja muut tehdään ruumiillista työtä. Näissä ammattiryhmissä poissaolopäiviä oli keskimäärin 20-28 vuodessa.

Vähiten poissa oli oman sairauden takia oli johtajat, erityisasiantuntijat, taloussihteerit ja tiedottajat. Poissa keskimäärin 5-7 päivää