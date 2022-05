Rajavartiolaitoksen Turun rikostorjuntayksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan, jonka mukaan kansainvälinen rikollisorganisaatio järjestää laittomasti ihmisiä Turkista Kreikkaan ja edelleen muihin maihin. Myös Suomeen on tuotu ihmisiä. Tutkinnassa on tehty kansainvälistä yhteistyötä useiden eri valtioiden kanssa. Asiasta tiedottaa Länsi-Suomen merivartiosto.

Esitutkinnan perusteella Rajavartiolaitos epäilee Iranin kansalaisen syyllistyneen törkeään laittoman maahantulon järjestämiseen ja törkeään väärennykseen. Hänen epäillään olevan päättävässä asemassa ryhmittymässä, jonka tehtäviin kuuluu laittomasti Ateenaan saapuneiden ihmisten majoittaminen kaupunkiin sekä jatkokuljetuksen, matkalippujen ja väärien asiakirjojen järjestäminen. Esitutkinnan perusteella matka Turkista Kreikan kautta muihin Euroopan maihin maksaa keskimäärin 10 000 euroa.

Tutkinnassa on selvinnyt, että epäilty on asunut Kreikassa ja käyttänyt vuosien 2019–2021 aikana useita eri henkilöllisyyksiä, joiden avulla hän on muun muassa matkustanut sekä vastaanottanut ja lähettänyt rahansiirtoja. Tiedotteen mukaan epäillyn matkapuhelimesta on löydetty tuhansia valokuvia vääristä ja anastetuista asiakirjoista. Myös Suomeen tuotujen henkilöiden väärennetyt matkustusasiakirjat oli tallennettu puhelimen valokuvatiedostoihin.

Rikoksista epäilty on määrätty Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon vuosien 2018–2023 väliseksi ajaksi. Esitutkinnassa on vangittuna yksi henkilö. Tutkinta on valmistunut ja rikoskokonaisuus siirtyy syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.